Birchall, dată afară din PSD? Viorica Dăncilă: Nemulţumire generală în partid "Este o nemultumire generala in partid cu privire la atitudinea doamnei Birchall. Saptamana viitoare vom avea sedinta, vom vedea ce se va decide. Puteam sa o exclud, dar sa ne gandim ca aveam un Guvern cu prea multi ministri lipsa si toate actele normative trebuiau sa treaca pe la Justitie. Din credinta pe care am avut-o, ca e important pentru romani sa iau decizii si acte normative, nu am dat-o afara din partid", a spus Viorica Dancila, la Antena 3. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a anunțat, duminica, la Antena 3, ca parlamentarii Pro Romania care vor intra in plenul Parlamentului pentru a vota la investirea guvernului condus de Ludovic Orban vor fi excluși din partid.Fostul premier a precizat ca Pro Romania nu va vota pentru investitura și a numit ”stransura”…

- Europarlamentarul PSD Dan Nica va fi propus de Guvern pentru functia de comisar european pe Transporturi. Mihai Fifor, candidatul sustinut de Viorica Dancila, nu a fost agreat de partid din cauza duplicitatii, sustin surse politice pentru Adevarul. Nici Dan Nica nu este un candidat fara pete: a fost…

- CCR a admis, parțial, existența unui conflict juridic de natura constituționala intre Guvern și Președinție, generat de refuzul lui Iohannis de a semna decretele de revocare inaintate de primul ministru și de...

- Discutiile in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de miercuri seara au ajuns si la subiectul "fierbinte" de ieri: Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). Potrivit unor surse participante la sedinta, premierul Viorica Dancila le-a transmis liderilor PSD ca nu va accepta…

- Gratiela Gavrilescu, propusa de Viorica Dancila pentru un portofoliu de ministru, la doua saptamani dupa ce a demisionat din Guvern, a declarat joi seara, la Antena 3, ca atunci cand a luat hotararea sa de...

- "Nu este un atac. Doamna prim-ministru merge in continuare pe tipul de mesaj pozitiv. Are si multe realizari, in ciuda propagandei. Nu este un atac, mai degraba domnul Iohannis a atacat-o pe doamna Dancila, uitand ca e femeie si insinuand ca unii lideri politici nu merg la scoala. Nu, atac impotriva…

- Victor Ponta considera ca ramanerea judecatoarei Dana Girbovan in magistratura reprezinta un castig pentru Justitie. Liderul Pro Romania este de parere ca numirea in functia de ministru in Cabinerul Dancila ar fi dus la compromiterea judecatoarei."Fara sa o cunosc personal am o impresie foarte…

- Tensiuni uriase in interiorul PSD. Potrivit unor surse, Viorica Dancila si Eugen Teodorovici s-ar fi certat inainte si in timpul sedintei de Guvern, anunța Antena3.Motivul disputei ar fi fost ca premierul nu a acceptat sa introduca pe ordinea de zi suplimentara un pachet de 11 ordonante pregatite…