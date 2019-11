Stiri pe aceeasi tema

- 'Asta seara, am aflat cu surprindere, din presa, ca am fost exclusa din PSD, adica din partidul in care am muncit o viața intreaga, fara ca macar sa fi fost invitata la sedinta sa aud "capetele de acuzare" si sa pot raspunde.In ciuda acestei atitudini de neințeles din partea colegilor mei, nu…

- Fostul ministru PSD al Justiției, Ana Birchall, a transmis marți STIRIPESURSE.RO un punct de vedere legat de excluderea sa din partid in ședința CEX:„Asta seara, am aflat cu surprindere, din presa, ca am fost exclusa din PSD, adica din partidul in care am muncit o viața intreaga, fara ca macar…

- Marea Britanie trebuie sa iși accepte responsabilitatea și vina pentru decesul celor 39 de victime gasite decedate, care se presupun ca ar fi chinezi, gasiți decedați intr-un camion frigorific in apropiere de Londra, anunța o publicație din China, Global Times.

- Ziarul Unirea Comunicat de presa PSD Alba: Zeci de primari și aleși locali ai PNL, excursie in grup și nimic mai mult, in ciuda problemelor din județ In contextul in care județul Alba și Romania sunt in Uniunea Europeana de ani buni, mesajul de campanie al lui Mircea Hava – „Ducem Alba in Europa” –…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Adevarul Live, ca in acest moment lipseste "responsabilitatea opozitiei de a guverna" si nu alegerile anticipate. "In acest moment nu alegerile anticipate parlamentare ne lipsesc, ci determinarea, responsabilitatea opozitiei de a guverna, daca…