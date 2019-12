Bolnavii din zona Olteniei inscrisi in Programul National de Diabet vor primi dispozitive de monitorizare continua a glicemiei produse in China. . Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Craiova , unitatea medicala care a organizat licitatia, nu a cerut firmelor participante garantii legate de cifra de afaceri, experienta similara sau infrastructura pentru asistenta tehnica si interventii de urgenta. Pacientii sunt ingrijorati, pentru ca nu au gasit prea multe referinte despre biosenzorii chinezesti, autorizati pentru piata din Romania in urma cu doar cateva luni. Ce spun reprezentantii SJU si ai firmei…