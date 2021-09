BioNTech este pe cale sa ceara in toata lumea, in urmatoarele saptamani, aprobarea pentru folosirea vaccinului sau contra Covid-19 la copii de peste 5 ani, au declarat principalii doi directori ai companiei pentru ziarul german Der Spiegel, citat de Reuters. ”In urmatoarele cateva saptamani vom inainta rezultatele testelor pentru 5-11 ani la reglementatori din toata lumea și vom solicita aprobarea vaccinului in acest segment de varsta, de asemenea și aici, in Europa”, a declarat directorul medical Oezlem Tuereci. Aceasta declarație subliniaza avansul pe care BioNTech, ce colaboreaza cu Pfizer,…