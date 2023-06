Stiri pe aceeasi tema

- Compania BioNTech, una dintre primele care a dezvoltat un vaccin impotriva Covid-19, se va prezenta luni la tribunal pentru a se apara intr-un proces intentat de o femeie din Germania care solicita despagubiri pentru presupuse efecte secundare ale vaccinului. Avocații companiei susțin ca acuzațiile…

- Autoritatile de reglementare din SUA au revocat autorizatia de urgenta pentru vaccinul COVID-19 de la Johnson & Johnson, dupa ce chiar unitatea Janssen a companiei a solicitat retragerea acesteia, intrucat, ca urmare a cererii scazute, compania nu intentioneaza sa continue productia cu variante actualizate…

- Statele Unite vor pune capat cerintelor de vaccinare COVID-19 pentru calatorii internationali si lucratorii federali la 11 mai, cand se va incheia urgenta de sanatate publica cauzata de coronavirus, a anuntat luni Casa Alba, potrivit Reuters. In februarie, Camera Reprezentantilor din SUA a votat pentru…

- Impusa in plina criza sanitara, obligatia de vaccinare impotriva Covid va fi ridicata pentru ingrijitori si alte cadre medicale in Franta. Guvernul de la Paris a promis joi sa urmeze recomandarea in aceasta directie a Inaltei Autoritati de Sanatate (HAS), relateaza AFP. In vigoare de 18 luni, obligatia…

- Trenurile si autobuzele din Germania erau in regim de stationare luni dimineata, perturband milioane de navetisti si calatori la inceputul saptamanii, in timpul uneia dintre cele mai mari miscari de protest din ultimele decenii, transmit Reuters și Agerpres. Greva de 24 de ore declansata de Sindicatul…

- Germania a format o alianta cu Italia si unele tari din Europa de Est, intre care si Romania, care se opun renuntarii treptate la vehiculele cu motoare cu ardere interna din 2035 si doresc sa faca propria lor propunere, transmite Reuters. Ministrii Transporturilor din Republica Ceha, Germania, Italia,…