Compania farmaceutica germana BioNTech si partenerul ei american Pfizer vor dezvolta impreuna un vaccin impotriva Zona Zoster, informeaza DPA. Acesta va fi primul vaccin impotriva Zonei Zoster care va avea la baza tehnologia ARN mesager, utilizata deja in cazul unor vaccinuri anti-COVID-19, au anuntat cele doua companii intr-un comunicat comun, publicat, miercuri, 5 ianuarie. Studiile […] The post BioNTech/ Pfizer dezvolta un vaccin inovativ impotriva Zonei Zoster appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .