BioNTech ia în calcul modificarea vaccinului dezvoltat împreună cu Pfizer, în contextul apariției tulpinii sud-africane Compania germana BioNTech, inventatoarea celui mai utilizat vaccin anti-COVID-19 din Occident, a anuntat, vineri, ca se asteapta sa obtina date suplimentare despre noua varianta ingrijoratoare a virusului SARS-CoV-2 detectata in Africa de Sud, in urmatoarele doua saptamani, pentru a decide ulterior daca vaccinul sau dezvoltat in parteneriat cu grupul american Pfizer trebuie sa fie reajustat,

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

