- Compania farmaceutica germana BioNTech, care dezvolta impreuna cu producatorul american de medicamente Pfizer Inc vaccinul anti-COVID-19, a anuntat luni rezultate trimestriale solide, dupa ce pandemia a stimulat cererea, dar a reconfirmat previziunile privind un declin anual al vanzarilor de vaccinuri,…

- Mai multe tari au relaxat restrictiile legate de pandemie, reducand regulile privind purtarea mastii si carantina, chiar daca numarul cazurilor creste in unele regiuni. Compania a spus ca se asteapta in acest an la vanzari de 22 de miliarde de dolari pentru tratamentul sau anti-Covid Paxlovid, in comparatie…

- Un comitet al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) a recomandat, vineri, aprobarea utilizarii vaccinului COVID-19 al Pfizer (PFE.N) si BioNTech, Comirnaty, ca vaccin de rapel pentru adultii care au fost inoculati anterior cu alte vaccinuri, informeaza Reuters. Recomandarea autoritatii europene de…

- Compania a anticipat anterior vanzari de pana la 3,5 miliarde de dolari in 2022 din vaccinul cu doza unica, prezentat odata ca un instrument important pentru vaccinarea zonelor greu accesibile. J&J a redus, de asemenea, intervalul profitului estimat pentru intregul an, cu 25 de centi, asteaptandu-se…

- Astazi marcam Ziua Mondiala a Sanatatii. OMS a stabilit ca tema acestui an sa fie ”Planeta noastra, sanatatea noastra”, aratand ca, anual, 13 milioane de oameni mor din cauze legate de mediu care ar putea fi evitate. Inca din 1950, an de an, in data de 7 aprilie se celebreaza Ziua Mondiala a Sanatatii,…

- Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat luni construirea in Kenya a primei sale fabrici de vaccinuri ani-COVID-19 din Africa, dupa ce a semnat cu autoritatile kenyene un acord prealabil care prevede producerea a 500 de milioane de doze pe an, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…

- Directorul financiar al Mercedes-Benz Cars & Vans, Harald Wilhelm, a spus analistilor ca preturile mari ale materiilor prime si deficitul de semiconductori vor impiedica compania sa satisfaca cererii mari pentru produsele sale, in acest an. Deficitul de semiconductori se va atenua in a doua jumatate…