Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana de biotehnologie BioNTech a anuntat luni ca in acest an intentioneaza sa produca doua miliarde de doze de vaccin impotriva COVID-19, un numar semnificativ mai mare decat precedentul obiectiv de 1,3 miliarde de doze, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Compania germana BioNTech a anuntat astazi pe site-ul sau ca vaccinul impotriva coronavirusului, conceput impreuna cu Pfizer, actioneaza si impotriva mutatiei-cheie in variantele de coronavirus descoperite in Marea Britanie si Africa de Sud, potrivit unui studiu preliminar.

- BioNTech și partenerul Pfizer au avertizat luni ca o intarziere in administrarea celei de a doua doze de vaccin ar putea duce la lipsa unui raspuns imun impotriva COVID-19, dupa ce mai multe țari, printre care Marea Britanie, Germania și Danemarca au luat in calcul o astfel de strategie, scrie CNBC.

- Uniunea Europeana a comandat o cantitate insuficienta de vaccin anti COVID și de aceea apar lacune in aprovizionare. Compania farmaceutica germana BioNTech incearca, impreuna cu partenerii de la Pfizer, sa gaseasca soluții pentru creșterea producției de vaccin.

- Compania americana Pfizer Inc. a anuntat miercuri ca rezultatele finale ale testelor clinice de faza a treia pentru vaccinul sau impotriva COVID-19, dezvoltat impreuna cu compania germana BioNTech, releva o eficacitate de 95%, iar in zilele urmatoare va inainta autoritatilor americane de reglementare…

- Compania farmaceutica americana Moderna a anunțat ca vaccinul sau experimental impotriva COVID-19 are eficacitate de aproape 95%, conform datelor testelor clinice din faza a treia. Acesta este al doilea vaccin produs de o societate farmaceutica din SUA care prezinta un rezultat incurajator impotriva…

- Albert Bourla, directorul executiv al producatorului american de medicamente Pfizer, a vandut luni acțiuni in valoare de 5,6 milioane de dolari pe care le deținea la gigantul american. Vanzarile au survenit exact in ziua in care Pfizer și partenerul sau, compania germana BioNTech, au anunțat ca vaccinul…

- Compania farmaceutica Pfizer a anuntat ca va incepe sa testeze un vaccin impotriva noului coronavirus tintit pe copii pana in 12 ani. In SUA, peste jumatate de milion de copii s-au infectat pana acum cu SARS-CoV-2.