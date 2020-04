Stiri pe aceeasi tema

- Orice femeie vizeaza sa dețina o pereche de pantofi Christian Louboutin. Pantofii Christian Louboutin sunt ușor de recunoscut datorita talpii roșii, care a devenit semnatura designerului. Dar puțini știm originea talpii roșii iconice. Originea acestora este dezvaluita in cartea scrisa de Christian Louboutin,…

- Cercetatorii au anunțat ca au descoprit probabil cel mai mic dinozaur care a trait pe Pamant. “Oculudentavis khaungraae” a trait acum aproximativ 99 milioane de ani și cantarea doar doua grame. Un craniu al acestei pasari dinozaur, care avea 100 de dinți foarte ascuțiți, a fost descoperit intr-o peștera…

- Un utilaj de constructii in valoare de aproximativ 23.000 euro, furat si cautat in Marea Britanie, a fost descoperit de politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bors, au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea.Potrivit…

- Oameni de stiinta de la MIT - Massachusetts Institute of Technology - si de la Universitatea Harvard din SUA au descoperit cu ajutorul unui algoritm de inteligenta artificiala o noua molecula care este capabila sa ucida bacteriile rezistente la antibioticele traditionale.

- Dupa ce anul trecut Dragoș Baescu impresiona istoricii cu descoperirea celor doua morminte celtice și 19 monede republicane, la Satuc, buzoianul „recidiveaza” cu o noua descoperire spectaculoasa. Este vorba despre cel mai numeros tezaur monetar descoperit pana acum in Buzaului, scos la lumina tot cu…

- Polițiștii gorjeni au descoperit la doi vanatori zeci de cartușe care fusesera confecționate artizanal. Astfel, ofițeri din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Gorj au desfașurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor de braconaj, pe un fond cinegetic gestionat de Asociația…

- Biologii de la Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), in colaborare cu dr. Omar Abdel-Wahab, de la Centrul Memorial pentru Studierea Cancerului "Sloan Kettering", sustin ca au identificat modul in care o mutatie genetica care afecteaza felul in care ADN-ul coordoneaza

- La data de 30 ianuarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Jurilovca, au oprit pentru control, pe raza localitatii Jurilovca, judetul Tulcea, un autoturism condus de un barbat din localitatea Baia, judetul Tulcea, potrivit IPJ Tulcea. In urma verificarii autovehiculului, politistii au constatat…