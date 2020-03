Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- In ultimele 24 de ore, 59 de cazuri noi de infectare cu CoVid-19 au fost inregistrate la nivel național. Pacienții nou confirmați au varsta cuprinsa intre un an și 74 de ani. Totalul cazurilor De asemenea, 52 de persoane au fost declarate vindecate. Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au…

- Spitalul Municipal din Timisoara poate realiza 200 de teste pentru diagnosticare moleculara a pacientilor suspecti de coronavirus. The post Timișoara extinde capacitatea de testare pentru Covid 19 appeared first on Renasterea banateana .

- Romania: 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 Foto: MApN. Pâna astazi, 18 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 260 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 260 de cetațeni care au contactat virusul, 19 sunt…

- Violeta Stoica Mama „pacientului 80”, tanarul de 26 de ani care a fost confirmat ca fiind infectat cu coronavirus, este al doilea caz inregistrat in județul Prahova. Pe de alta parte, 550 de persoane se aflau ieri in izolare la domiciliu și sub monitorizarea Direcției de Sanatate Publica Prahova, alte…

- Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania. Cercetarile se desfașoara pentru infracțiunea de zadarnicire…

- Romania: Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 168 #Covid-19 Vezi aici Harta cu cazurile de coronavirus din Romania facuta de Institutul National de Sanatate Publica. În contextul evoluției situației epidemiologice determinata de raspândirea COVID-19, Președintele României,…

- Testele pasagerilor care au calatorit cu avionul in apropierea femeii din Timisoara diagnosticate cu noul coronavirus sunt negative, anunta DSP Timis. Si testele celor doua paciente care au ajuns, sambata,...