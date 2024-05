Biologia, aruncată peste bord. Showbizul și șmecheria “non-binarilor” Nemo, nascut barbat, nu vrea sa fie barbat sau femeie. Caștigatorul Eurovision se declara non-binar și lupta pentru ca aceasta “identitate de gen” sa fie consacrata prin lege. Dar poate sa explice cineva ce inseamna non-binar? Nu poate. Pe langa obstacolele juridice pe care aceasta cerere ar trebui sa le depașeasca, ea are o problema […] The post Biologia, aruncata peste bord. Showbizul și șmecheria “non-binarilor” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, joi seara, dupa ce a fost lovit de un microbuz de transport persoane, in timp ce mergea pe carosabil, pe DN 2, in judetul Neamt. Accidentul a avut loc pe DN 2, in afara localitatii Sabaoani. IPJ Neamt a transmis ca din primele cercetari facute de politisti a reiesit ca, in timp ce…

- Bataie intr-un bar, miercuri dimineața, in localitatea aradeana Caprioara. „In dimineața zilei de 28 februarie, in jurul orei 11:45, polițiștii Secției 8 Rurala Savarșin au fost sesizați despre faptul ca, intr-un local din localitatea Caprioara, ar fi avut loc un conflict. Din cercetari a reieșit ca,…

- Un barbat care se plimba cu o trotineta electrica a plonjat cu fața intr-un asfalt proaspat turnat, in Lugoj. Incidentul a avut loc pe strada 20 Decembrie din Lugoj, dupa ce omul a ignorat un semn de circulație, care indica faptul ca trebuie sa ocoleasca zona. Momentul a fost inregistrat de camerele…

- O tanara din București a fost la un pas sa ajunga victima unei tentative de inșelaciune. Un barbat deghizat in maicuța i-a cerut ajutorul, iar tanara a intenționat sa il ia in mașina. Aceasta a povestit in detaliu ce s-a intamplat, la Știrile Antena Stars.

- Sambata, 24 februarie 2024, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 52 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,18 mg/l alcool pur in aerul…

- UPDATE 3 Din pacate, una dintre victime, un barbat, a decedat. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre Focșani, un șofer de 64 de ani, din Vrancea, ar fi pierdut controlul asupra direcției și a intrat in coliziune cu un alt autoturism…

- O femeie din Caraș-Severin l-a dat in judecata pe un barbat care a dezvaluit ca au avut o relație extraconjugala, cerandu-i daune morale de 15.000 de lei. Judecatoria i-a respins femeii cererea, dar Tribunalul i-a admis parțial solicitarea, acordadu-i daune morale de 5.000 de lei.

- Nr. 69 din 21 februarie 2024BULETIN DE PRESA Barbat retinut de catre politistii Serviciului de Investigatii Criminale Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au dispus retinerea unui barbat de 34 de ani, din Telcisor, banuit de comiterea infractiunilor de furt calificat, acces ilegal la un…