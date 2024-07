Biohacking, un nou curent ce ține de bunastarea fizica și psihica, incepe sa capete din ce in ce mai mulți adepți, popularitatea conceptului crescand rapid in ultimele decenii. Ideea s-a propagat cu repeziciune dupa ce oamenii de știința au secvențiat aproape complet genomul uman in 2003. Ce inseamna biohacking? Termenul a inceput sa fie folosit undeva prin anii 1980 și era inițial folosit de catre programatorii IT pentru a defini diverse metode pe care le foloseau pentru a-și imbunatați modul și mediul de lucru. Biohacking-ul implica utilizarea tehnologiilor, suplimentelor alimentare, modificarilor…