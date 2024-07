Stiri pe aceeasi tema

- Taylor Swift a facut un selfie cu Prințul William, Prințul George și Prințesa Charlotte in timpul turneului sau Eras Tour la Londra vineri, 21 iunie, fotografie impartașita pe contul oficial Instagram al Prințului și Prințesei de Wales.

- O fotografie in care apar prințul de Wales - William și cei trei copii ai sai, a fost publicata in presa din Marea Britanie, alaturi de un mesajul: „toți te iubim”, pentru a marca cea de-a 42-a aniversare a prințesei de Walles - Catherine.

- Kate, printesa de Wales a Marii Britanii, care face chimioterapie, a scris regimentului militar din care face parte pentru a-si cere scuze ca a lipsit sambata de la o parada militara, adaugand ca spera sa se intoarca foarte curand, relateaza Reuters."A fi Colonelul vostru ramane pentru mine o mare onoare…

- Foto: Profimedia & GettyImages Exista cateva reguli regale foarte importante, de la care reprezentanții monarhiei britanice nu au voie sa se abata. Lucrurile erau inca și mai stricte pe vremea Reginei Elisabeta a II-a. Lucrurile importante de care Regele Charles, Prințul William, Prințesa Kate și alți…

- Ce știm pana acum despre cancerul lui Kate Middleton Pe 22 martie, printr-o declarație video , Kate Middleton a anunțat public diagnosticul primit din partea medicilor. A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March…

- Momente tensionate pe aeroportul din Munchen, Germania, unde un grup de activiști de mediu a blocat pista in semn de protest, provocand haos in traficul aerian. Pentru doua ore, aeroportul a fost inchis, conducerea apeland la poliție pentru a gestiona situația. Opt dintre manifestanți au fost reținuți.…

- Un recent accident aviatic petrecut la Aerodromul Spataru din Buzau a adus la lumina o situație ingrijoratoare in cadrul Ministerului Apararii Naționale (MApN). In ciuda plangerilor și solicitarilor repetate de transparența, MApN și baza de parașutiști din Buzau au pastrat tacerea cu privire la inchirierea…

- Regele Marii Britanii este din ce in ce mai activ si nu pare sa se simta foarte rau, asa cum a scris recent o parte a presei. Regele Charles al III-lea, care urmeaza un tratament pentru cancer, a asistat la un spectacol ecvestru celebru, Royal Windsor Horse Show, marcand vineri cea de-a treia aparitie…