Biografii lexicale: mentor

- Primavara de la Targu Jiu si Slobozia Mihai-Adelin Lungu, elev (in aprilie a.c.) al Colegiului National „Gh. Vranceanu”, castigase Premiul I la olimpiadele nationale de limba latina (in Gorj) si limba si literatura romana (in Ialomita). Marti, 15 noiembrie, ma aflam la Slobozia, pentru a-l celebra pe…

- La mijloc de noiembrie, in Sala Studio a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia, jud. Ialomita, a avut loc prima editie a Festivalului National de Mentorat „Ion Ghelu-Destelnica”. E o insolita initiativa apartinand lui Radu-Bogdan Ghelu, artizanul programului dedicat implinirii a 100…

- Editia pe luna octombrie a Revistei ATENEU este, atat pentru colectivul redactional, cat si pentru cititori una de referinta, consistenta in subiecte, diversitate si calitate. Remarc de la inceput excelentele cronici la doua volume aparute recent si lansate cu ocazia Festivalului National „Bacovia”…

- In urma cu un an, la lansarea volumului ,,Dac-aș fi fost Dumnezeu”, intr-un format fericit, gestionat elevat de Centrul Cultural ,,George Apostu”, intre altele, am marturisit (in fața publicului și in reviste) și cateva ganduri care au starnit oarece mirari, fiind taxate de catre unii ca fiind evadate…

- Timp de trei zile, in perioada 21 – 23 septembrie, ISU Sibiu este gazda etapei finale a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situatii de Urgenta – ediția 2022. Echipele reprezentative din 12 județe (Bacau, Botoșani, Bihor, Bucuresti-Ilfov, Calarasi, Constanța, Cluj Gorj, Ialomița, Mureș, Neamț…

- Dupa doi ani de intrerupere, din motive subiective dar și pandemice, pe 15 septembrie 2022, la ora 11.00, a fost reluat, la Biblioteca Județeana „Costache Strudza”, de fapt, de unde ramasese, o noua ediție a Festivalului Național „George Bacovia”. Istoria ne spune ca prima ediție a avut loc in 1971,…

- Eveniment deosebit odata cu lansarea oficiala a conceptului de wellness la IOLA Center, care a avut loc in aceasta dupa-amiaza la sediul clinicii de pe str. Ion Ghelu Destelnica nr.7 (fosta Trotuș). Zeci de bacauani, in mod special doamne și domnișoare, au avut curiozitatea de a primi informații despre…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 160 mm, de pe strada Victoriei din orașul Onești, județul Bacau, echipele RAJA au fost nevoite sa reduca presiunea furnizarii apei potabile catre consumatorii din cartierele Slobozia și…