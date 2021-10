Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Petre a avut din nou o reacție nervoasa la „Asia Express”. Dansatorul s-a enervat dupa ce soția sa nu a putut sa-și care bagajul. Tensiunile și-au spus cuvantul in emisiune. O noua proba pentru concurenții de la „Asia Express”. Cele opt echipe au fost puse sa scrie pe apa, ebru fiind o tehnica…

- Alexandra Ungureanu și mama ei au format echipa la „Asia Express” sezonul 4 . Din pacate, cele doua au fost primele concurente eliminate din competiție. Artista a povestit pentru revista VIVA! despre experiența traita pe Drumul Imparaților. „Presiunea psihica si stresul noului au generat tot timpul…

- Iulian Iancu: este fara precedent sa se extraga din depozit in septembrie, cand in aceasta luna inca se injecta gaz in depozite. Se anunța un real pericol pentru lunile ianuarie-februarie 2022 Mihai Soare Este a treia zi la rand, azi, 30 septembrie, cand se scot gaze din depozitele subterane ale Romaniei.…

- „Drumul Imparaților” a luat sfarșit pentru ele. Alexandra Ungureanu și Anca, mama ei, au fost eliminate de la „Asia Express”, sezonul 4 . Echipa formata din cele doua a fost prima care a parasit competiția, chiar in Turcia. In cadrul ediției din 29 septembrie, Irina Fodor a anunțat ca da startul cursei…

- Cea de-a treia editie a primului stage Asia Express – Drumul Imparatilor, difuzata aseara la Antena 1 s-a impus ca lider de audienta. Luni seara, imunitatea etapei a fost adjudecata de Mihai Petre și de soția sa Elwira, echipa ajunsa prima la steagul Asia Express. Cei doi sunt pana in acest moment singura…

- Cea de-a treia editie a primului stage Asia Express – Drumul Imparatilor, difuzata aseara la Antena 1 s-a impus ca lider de audienta la nivelul publicului comercial din mediul urban cu varste cuprinse intre 18 și 49 de ani.

- Diseara, de la 20:30, o ultima proba dificila sta intre concurenți și imunitatea primei etape din Turcia, iar vedetele „Asia Express” vor lupta din rasputeri pentru a-și asigura locul in cursa. Traseul va fi presarat in seara aceasta cu multe misiuni care par greu de indeplinit și care iși vor spune…

- Mihai și Elvira Petre au vorbit despre provocarea Asia Express - Drumul Imparaților, sezonul 4. Mihai Petre spune ca a avut o experiența neplacuta cu autostopul in trecut și nici de data aceasta nu s-a schimbat ceva in privința aceasta.