Biofarm vinde un imobil din centrul Capitalei în schimbul unei sume imense Producatorul de medicamente Biofarm anunta ca vinde un imobil de pe Bulevardul Iancu de Hunedoara din sectorul 1 al Capitalei, cu 5 milioane de euro, potrivit unui anunt transmis Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ”Consiliul de Administratie al Biofarm informeaza actionarii asupra semnarii Promisiunii Bilaterale de Vanzare – Cumparare avand ca obiect instrainarea imobilului detinut de subscrisa in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti, catre societatea Iancu de Hunedoara Residence SRL sau catre o alta persoana fizica sau juridica afiliata acesteia in sensul art. 7 punctul 26 din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

