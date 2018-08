Stiri pe aceeasi tema

- Credit Europe Bank Romania, parte a grupului financiar olandez Credit Europe Bank, a inregistrat in primele sase luni ale anului curent un profit brut de 44 milioane lei, fata de 28 milioane lei in aceeasi perioada din 2017, in timp ce valoarea totala a activelor se ridica la 4,4 miliarde…

- Nuclearelectrica (SNN), compania energetica detinuta de statul roman in proportie de 82,49%, a raportat un profit de 182,3 milioane lei in primul semestru al anului, in crestere astfel cu 15,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate…

- Turbomecanica (TBM), unic producator de motoare cu turbina de gaze si ansambluri mecanice pentru aeronave, a raportat in primul semestru venituri de 46,9 mil. lei, in crestere cu 14,8% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce profitul s-a majorat cu 73,9%, la 11,8 mil. lei. …

- Producatorul de abrazive profesionale Carbochim Cluj-Napoca a incheiat primul semestru cu afaceri de 18 milioane lei, in crestere cu 11% fata de aceeasi perioada a anului 2017, evolutie sustinuta in principal de majorarea veniturilor din vanzarea produselor finite bazate pe cererea din sectorul…

- Grupul Alro a inregistrat in primul semestru un profit net consolidat de 154 milioane lei, cu 17% sub nivelul din periaoda similara a anului trecut, cand s-a cifrat la 187 milioane lei, rezultatele producatorului de aluminiu fiind influentate de costul mai ridicat al materiilor prime,…

- Producatorul apei Calipso si-a crescut veniturile cu 18% in primele sase luni ale anului fata de perioada similara a anului trecut, avansul obtinut datorandu-se investitiilor de peste 10 mil. euro din ultimii doi ani in echipamente, tehnologii si sisteme certificate international. Continuarea…

- Grupul de servicii medicale private Medlife a inregistrat in primul semestru o cifra de afaceri consolidata de 373,5 milioane lei, in crestere cu 24% fata de perioada similara a anului trecut, si un profit net de 6 milioane lei, cu 5% sub nivelul de la finele lunii iunie 2017. Continuarea…

- Producatorul de petrol si gaze OMV Petrom a inregistrat in primele sase luni ale anului o cifra de afaceri de 9,8 miliarde de lei, cu 6% mai mare comparativ cu perioada similara a anului trecut, si un profit net de 1,28 de miliarde de lei, aproape similar cu cel din primul semestru din 2017. …