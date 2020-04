Stiri pe aceeasi tema

- CORONAVIRUS. Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a anunțat sambata suma pe care o doneaza in lupta impotriva COVID-19. Este adevarat, aceasta este suma, 30.000 de euro. Nu ma uit la știri, dar stateam in casa cu Toni, prietenul meu, și am vazut catde greu este pentru toata lumea. Am decis amandoi sa donam,…

- Farmaciile Help Net directioneaza catre asociatia Daruieste Viata suma de 100.000 euro, in scopul dotarii spitalelor din Romania in lupta impotriva COVID-19, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES. "Suma oferita de Help Net se va utiliza pentru achizitionarea echipamentelor de protectie pentru…

- Madonna a anuntat ca a donat un milion de dolari fundatiei create de Bill si Melinda Gates pentru a lupta impotriva COVID-19, in vederea crearii unui vaccin impotriva noului coronavirus, informeaza Metro.co.uk. Initiativa, denumita The Gates Philanthropy Partners' COVID-19 Therapeutics Accelerator,…

- Pink, diagnosticata cu noul Coronavirus! Doneaza 1 milion de dolari in lupta contra COVID-19 In urma cu doar cateva ore, Pink a dezvaluit, printr-o postare pe Instagram, ca a fost testata pozitiv cu noul Coronavirus. Nu doar ea, ci si fiul ei in varsta de doar 3 ani, micutul Jameson. Artista marturiseste…

- Producatorul de bere Timisoreana a anuntat joi ca doneaza 1 milion de lei catre Crucea Rosie Romana pentru achizitionarea de echipamente urgente si necesare pentru spitalele din Romania, ca parte a initiativei nationale de strangere de fonduri #separatidarimpreuna, menita sa sprijine necesitatile…

- EY Romania ofera 70.000 de euro pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 prin acțiunile desfașurate de Crucea Roșie, Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) și prin parteneriate directe cu reprezentanți ai mediului de business din Romania

- Lionel Messi (32 de ani), capitanul celor de la Barcelona, s-a alaturat luptei de combatere a noului coronavirus, donand un milion de euro. Suma va fi imparțita de Spitalul Clinic din Barcelona și alt centru medical din țara sa natala, Argentina. Gestul lui Messi a fost dezvaluit chiar de spitalul…

- Grupul Purcari a anuntat ca va contribui cu 2 milioane de lei moldovenesti (500 mii RON) catre un fond adresat combaterii epidemiei COVID- 19 in Republica Moldova si Romania. Jumatate din aceasta suma reprezinta contributia personala a fondatorului grupului, Victor Bostan.