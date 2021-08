Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a X-a ediție a Cupei Max Ausnit la ciclism pe șosea se va desfașura sambata (31 iulie) și duminica (1 august), fiind organizata de Asociația Club Sportiv Velocitas, cu sprijinul financiar substanțial al Primariei Lugoj, care a alocat suma de 60.000 de lei din bugetul local (6.600 de lei fiind…

- BAT il numeste pe Frederico Monteiro la conducerea Ariei Europa Centrala si de Sud (CES). Dupa indeplinirea tuturor formalitatilor, Fred va coordona de la Bucuresti operatiunile pentru sapte piete: Romania, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Cehia, Slovacia si Ungaria. Dupa ce a condus cu succes…

- In fiecare an, pe 7 iulie, iubitorii de ciocolata din intreaga lume sarbatoresc Ziua Mondiala a Ciocolatei, precum și a produselor din ciocolata. In anul 2020, Republica Moldova a exportat peste 2.700 de tone de ciocolata și alte produse similare din ciocolata in așa țari precum: Romania…

- Klaus Iohannis: declarație la summitul NATO Presedintele Klaus Iohannis Foto: presidency.ro Situatia de securitate în zona Marii Negre ramâne o preocupare, iar masarea recenta a trupelor si a tehnicii militare rusesti la granita cu Ucraina si în Crimeea, ocupata ilegal, reprezinta…

- Nunți, botezuri, mese festive, permise la restaurant pana la ora 2:00. La propunerea CNSU, a fost aprobat in ședința de Guvern ca evenimentele private, de tipul nunților, botezurilor etc. sa poata fi desfașurate in restaurant pana la ora 2.00, prelungindu-se astfel programul restaurantelor, doar pentru…

- Dintre stratele Uniunii Europene, Romania are cea mai mare rata a mortalitații infantile. Iar situația din județele defavorizate este și mai disperata. „M-am nascut in 1960 și pana acum eu nu am vazut curent electric in casa”, a spus unul dintre locuitorii pe care i-am intalnit. Ca sistemul medical…

- Solutiile propuse de Iohannis pentru relatia cu Rusia. Lui Vladimir Putin nu-i va placea decizia luata in Consiliul European. In prim-plan apare o strategie pentru contracararea actiunilor expansioniste ale Moscovei. De asemenea, liderul de la Palatul Cotroceni a precizat ca este necesara consolidarea…