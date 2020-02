Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de medicamente Biofarm a afisat un profit in crestere cu 30% anul trecut, la 50,807 milioane de lei, potrivit rezultatelor financiare preliminare neauditate remise Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Compania a raportat pentru 2019, venituri din vanzari de 202,794 milioane de…

- Producatorul roman de medicamente Biofarm (simbol bursier BIO) a raportat anul trecut un profit de 50,8 milioane lei, in crestere cu 32%, de la 38,42 milioane lei in 2018, potrivit rezultatelor trasmise Bursei de Valori Bucuresti (BVB), potrivit news.ro.Veniturile din vanzari au crescut cu…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a trecut luni de pragul de 10.000 de puncte si a atins, astfel, maximul ultimilor 12 ani. Potrivit unui comunicat al BVB, la finalul sedintei de tranzactionare de luni, indicele BET a ajuns la nivelul de 10.024 puncte, dupa o crestere de 0,71% fata de…

- Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au marcat aprecieri solide joi in penultima ședința de tranzacționare a saptamanii, BET repornind motoarele catre noi maxime pe fondul unei evoluții puternic pozitive și in piețele externe, anunța MEDIAFAX.Referința pieței a inregistrat…

- Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au marcat aprecieri modeste vineri in ultima ședința de tranzacționare a saptamanii, BET continuand prudent raliul din acest an catre noi maxime pe fondul unei evoluții puternic pozitive și in piețele externe, scrie Mediafax.Referința…

- Toti indicii Bursei de Valori Bucuresti au inregistrat cresteri de doua cifre dupa primele 10 luni, cel mai semnificativ avans fiind consemnat de indicele BET-TR, care include si dividendele, si care s-a apreciat cu 40%.Potrivit unui comunicat al Bursei, indicele BET-XT-TR, care include cele…

- Toti indicii Bursei de Valori Bucuresti au inregistrat cresteri de doua cifre dupa primele 10 luni, cel mai semnificativ avans fiind consemnat de indicele BET-TR, care include si dividendele, si care s-a apreciat cu 40%. Potrivit unui comunicat al Bursei, indicele BET-XT-TR, care include…

- Toți cei noua indici ai Bursei de Valori București au inregistrat aprecieri modeste in prima ședința a saptamanii, in contextul unei prudențe pregnante a investitorilor locali vizavi de atingerea unor noi maxime bursiere atat pe plan domestic cat și la nivel internațional in ultima perioada, anunța…