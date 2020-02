Biofarm a afişat un profit în creştere cu 30%, anul trecut Producatorul de medicamente Biofarm a afisat un profit in crestere cu 30% anul trecut, la 50,807 milioane de lei, potrivit rezultatelor financiare preliminare neauditate remise Bursei de Valori Bucuresti (BVB).



Compania a raportat pentru 2019, venituri din vanzari de 202,794 milioane de lei, in crestere de la 184,381 milioane de lei la 31 decembrie 2018.



Datoriile totale au fost de 89,858 milioane de lei, fata de 60,043 milioane de lei in 2018, iar activele nete s-au cifrat la 257,156 milioane de lei, comparativ cu 225,418 milioane de lei.



