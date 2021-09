Biocrop: 15 ani de evoluție, calitate și parteneriate pe piața agribusiness Anul 2021 are o semnificație speciala pentru compania Biocrop intrucat marcheaza aniversarea a 15 ani de activitate, 15 ani de experiența și evoluție intr-o maniera profesionista, de provocari și realizari, de relații profesionale și interumane create in piața de agribusiness impreuna cu partenerii atat din țara, cat și din afara țarii. In 2006, intr-o piața in plina expansiune, primul și principalul produs din portofoliul Biocrop a fost rapița, pe un segment de piața in creștere in Romania, in acel moment. Datorita unui parteneriat stabil și de incredere cu compania Deutsche Saatveredelung AG… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

