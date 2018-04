Stiri pe aceeasi tema

- "Veniturile nete pe luna martie sunt mai mici decat luna februarie. 397 de lei am pierdut", a afirmat unul dintre protestatari - biolog medical principal la Spitalul Judetean Drobeta Turnu Severin. "Am pierdut 600 de lei. Nu putem fi asimilati profesorilor asa cum un economist care lucreaza…

- Bolnavii au semnalat lipsa medicamentului Cisplatin folosit in cancer. Ministerul Sanatații cauta soluții. Cauza dispariției acestui medicament este identica cu a altor produse. Deținatorul autorizației de punere pe piața a vandut licența unei alte companii. De ce pleaca producatorii din Romania? Din…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a ieșit, marți dimineața, la Europa FM, ca protocolul cu SRI nu e unul de colaborare, ci de cooperare instituționala, iar alte interpretari țin de semantica. “Protocolul se numește de cooperare, nu colaborare, sunt termeni total diferiți. Din punct de vedere juridic,…

- Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul Sanitar din Romania (OBBCSSR) avertizeaza ca o modificarea a legii propusa de ministerul Sanatații va afecta serios modul in care sunt diagnosticați și tratați pacienții. Ministerul vrea sa permita oricarui absolvent cu “titlu de calificare…

- Presedintele Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in Sistemul de Sanatate Sanitar din Romania, Constanta Popa, a spus luni, intr-o conferinta de presa, referitor la proiectul elaborat de Ministerul Sanatatii privind modificarea legii care reglementeaza acest domeniu de activitate, ca…

- Romania a cheltuit doar 1,80% din Produsul Intern Brut pentru cheltuieli de aparare in 2017, se arata intr-un raport publicat de NATO, pe data de 15 martie. Datele din acest raport sunt foarte relevante, in contextul in care toate pozițiile publice din ultimul an ale Ministerului Apararii Naționale,…

- Mai jos va prezentam comunicatul emis de Corpul profesional al Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor: Articolul Corpul profesional al Biochimistilor,Biologilor si Chimistilor din Sistemul Sanitar solicita Guvernului emiterea unei OUG pentru salarizarea corespunzatoare responsabilitatilor profesionale…

- Direcția Naționala Anticorupție a pierdut in prima instanța procesul intentat de un avocat din dosarul lui Paul de Romania pentru ca a fost incatușat excesiv. Avocatul Robert Roșu, de la Țuca, Zbarcea și Asociații, a reușit sa convinga judecatorii Tribunalului București ca DNA trebuie sa ii plateasca…