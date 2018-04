Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Facultatii de Drept reactioneaza la declaratia ministrului Educatiei, Valentin Popa, potrivit careia numarul de locuri la facultatile de drept si economie ar urma sa fie redus drastic, la 20% din numarul actual, intrucat Romania are prea multi juristi si economisti.

- Talonul mașinii se suspenda automat odata cu expirarea ITP-ului, din 20 mai, amintește Ministerul Afacerilor Interne, intr-o postare pe contul de Facebook al instituției. MAI avertizeaza șoferii ca „polițistul va va reține talonul și placuțele cu numerele de inmatriculare, va va da amenda și o dovada…

- Ține cont in primul rand de faptul ca produsele naturale sunt mult mai accesibile decat cremele, lotiunile și orice alta forma de tratament chimic, sunt sanatoase și iți pot oferi efecte vizibile in scurt timp. Albușul de ou iți pune la dispoziție o serie de beneficii pentru tenul tau, cat…

- Alesii din Comisia de ancheta a ANRE vor fi audiati de colegii lor din Comisia juridica a Camerei Deputatilor, dupa ce Iulian iancu, sef al comisiei de ancheta, a cerut acest lucru. Motivul: unii membri ai acestei structuri ar fi dat presei un raport preliminar care nu ar fi trebuit facut public.

- Acum dezvoltarea propriei afaceri este mai aproape de realitate. FinComBank reduce cu 50% comisionul de acordare a creditului Agro, destinat businessului mic. Noua oferta este valabila pana la data de 30 aprilie 2018.

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie a prezentat, astazi, bilantul de activitate al institutiei in anul 2017. Discursul procurorului sef al DNA a fost urmatorul: Bine ati venit la prezentarea bilantului DNA pentru anul 2017, un moment in care noi analizam ce am facut…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, spune ca schimbarile politice determina numarul de sesizari primite de procurorii din subordinea sa, care, in anumite momente, sunt ,,bombardați” cu rapoarte ale corpului de control. „Schimbarile politice determina numarul de sesizari facute la DNA. Cand…

- Mai multe spitale judetene din tara au decis sa reduca programul de vizita ca urmare a avalansei de boli transmisibile pe cale aerogena. Printre acestea se numara si Spitalul de Urgenta Vaslui. 1. Incepand cu data de 07.02.2018 accesul vizitatorilor in unitate se va face conform urmatorului program:…