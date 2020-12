Bing Crosby, Chuck Berry, Ella Fitzgerald si Frank Sinatra ne introduc in atmosfera de Craciun cu videoclipuri animate

Concert Slipknot la Romexpo pe 21 iulie 2021

Revenim in sfarsit cu vesti bune. Concertul SLIPKNOT de la Bucuresti se reprogrameaza pe 21 iulie 2021 tot la Romexpo, in aer liber. Trupa a reusit in sfarsit dupa mai mult de 6 luni sa isi reprogrameze tot turneul mondial, We Are Not Your Kind. Biletele au urmatoarele preturi: Presale: Psycho – 399 lei – ultimele… [citeste mai departe]