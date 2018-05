Binefăcător misterios pentru vicepremierul Viorel Ștefan: „împrumut” de 110.000 de dolari Nivelul de trai din Romania este atat de ridicat incat o simpla „persoana fizica” poate acorda imprumuturi de peste o suta de mii de dolari. Vi se pare puțin credibil? Va poate demonstra cu varf și indesat vicepremierul Viorel Ștefan ca este nu doar credibil, ci chiar adevarat. „Persoana fizica” menționata de vicepremierul Viorel Ștefan in declarația de avere nu are nume. Nu la vedere. Practic, trebuie sa-l credem pe cuvant pe Ștefan ca persoana asta fizica exista și e lovita de darul generozitații. Articolul integral pe NEWSWEEK . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

