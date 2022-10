Stiri pe aceeasi tema

- In Duminica a 21-a dupa Rusalii, la Sfanta Liturghie, a fost randuit sa se citeasca pasajul evanghelic care reda Pilda Semanatorului (Luca 8, 5-15), singura parabola talcuita de Insuși Mantuitorul. In cuvantul de invațatura rostit in Paraclisul istoric „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței…

- Toți locuitorii orașului Pecica și ai satelor aparținatoare sunt invitați, sambata, 8 octombrie, incepand cu ora 18, la Casa de Cultura „Doru Ioan Petescu”, sa cunoasca muzica și dansul tradițional tiganesc. Festivalul Cultural de Etnie Roma va avea loc in cadrul proiectului „Creșterea incluziunii si…

- Inovatii tehnologice si lansari in premiera pe piata din Romania, demonstratii LIVE, conferinta pe tema digitalizarii proceselor de productie, program de sustinere a tinerilor antreprenori, concurs de colantari auto – toate in acelasi timp, sub acelasi acoperis. Intre 4 si 7 octombrie incepe la Romexpo…

- La Pecica a inceput un ambițios proiect de modernizare a unor strazi, cu finanțare europeana. „Constructorul a demarat modernizarea strazilor incluse in proiectul „Imbunatațirea calitații vieții prin imbunatațirea infrastructurii educaționale, oferirea unor posibilitați de petrecere a unui timp liber…

- Deputatul Mihai Fifor, președinte PSD Arad spune ca propunerile PSD privind creșterea punctului de pensie cu peste 10% și a salariului minim au fost cantarite și calculate cu seriozitate. „Este minunat ca, dupa o saptamana, colegii de la PNL au ajuns la aceeași concluzie cu PSD, anume ca e nevoie de…

- In Ședința Guvernului din 18 august 2022 a fost adoptata Hotararea privind acordarea unor ajutoare excepționale destinate producatorilor agricoli pentru cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale necesare pentru aplicarea tehnologiei la suprafețele inființate cu plantații pomicole pe rod…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe Calea Radnei, in zona Miorița, in urma caruia o femeie a decedat și trei mașini au fost avariate și un stalp de electricitate a fost afectat. Accidentul a fost provocat de un barbat de 80 de ani din localitatea Gothatea, județul Hunedoara care s-a…

- Locuitorii orașului Pecica și ai satelor aparținatoare sunt așteptați la „Zilele satului Sederhat”. „Locuitorii satului aparținator Sederhat, tornenii, pecicanii, precum și toți cei interesați sunt așteptați la cea de a unsprezecea ediție a Zilei Satului Sederhat. Evenimentul cultural organizat de Primaria…