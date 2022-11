Bine, să ne concentrăm pe fotbal! Cel mai curat moment: Hagi despre Messi. „Bucura-te de un super Mondial!”, suntem indemnați cu litere mari de pe intaia pagina. Raspund imediat: nu pot! Se opun in primul rand literele - exista o politica a literelor care se leaga in cuvinte. In „bucura-te” e finalul verbului „ura”. Nu apare din senin, nu e un joc de cuvinte, nu pot sta indiferent. E multa ura in lume, in fotbal all inclusive, nu știu sa urasc - e o lipsa a mea. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Argentina și Mexic se intalnesc sambata, de la 21:00, intr-o partida care conteaza pentru runda a 2-a a grupei C de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Cele doua formații au avut un start incet de turneu final: mexicanii, doar 0-0 cu Polonia, in timp ce Argentina s-a facut de ras și a pierdut…

- Federatia Germana de Fotbal (DFB) a anuntat, marti, ca Leroy Sane va rata primul meci al germanilor de la CM din Qatar, cu Japonia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Cea de a treia zi a Campionatului Mondial de fotbal din Qatar aduce cu ea meciurile primei runde din grupele C și D. Messi va fi probabil cel mai urmarit jucator de marți, dar iubitorii de fotbal il vor putea vedea in acțiune și pe Lewandowski. Lipsește B

- Ambii jucatori au postat aceeasi imagine pe contul lor de Instagram, in care pot fi vazuti fata in fata in timp ce joaca o partida de sah care are ca tabla o valiza Louis Vuitton, conform Marca.

- Mauricio Macri, fost președinte al Bocai Juniors și șef al statului intre 2015 și 2019, a facut o afirmație stupefianta la televiziune. Argentina, cu Leo Messi in mare forma, a trecut ca vantul peste Emirate, 5-0 in ultimul amical inaintea CM, și seria sa de invincibilitate a ajuns la 36 de meciuri. …

- Uneori nu folosim corect echipamentul sportiv. Sau ghetele de fotbal. De aceea, vom incerca sa oferim cateva sfaturi pentru o mai buna utilizare a acestor echipamente, atunci cand facem sport. Alegerea ghetelor potrivite este cel mai important lucru Este dovedit ca ghetele de fotbal potrivite sunt benefice…

- Scene șocante la Dublin, joi seara, la doar cateva ore dupa confirmarea decesului Reginei Elisabeta. Fanii echipei de fotbal Shamrock Rovers, din Liga Irlandei, care a jucat cu o formație suedeza de fotbal, au rostit cuvinte extrem de insensibile despre suverana. Conducerea clubului sportiv a condamnat…

- La ședința din 8 septembrie, Comitetul de Competiții al FMF a examinat abaterile disciplinare constatate și inregistrate conform rapoartelor de joc la meciurile campionatului R. Moldova la fotbal, Super Liga, Liga 1 și Liga 2, ediția 2022/23: