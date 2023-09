Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul iși asuma la aceasta ora raspunderea pe masurile fiscale. Proiectul de lege a ajuns in Parlament, unde senatorii și deputații au depus amendamente, potrivit deciziei luate de conducerea reunita a celor doua Camere. Proiectul este aspru criticat de mediul de afaceri și de sindicate. Premierul Marcel…

- Fostul premier Florin Cițu a avut o intervenție telefonica in cadrul Știrilor B1 unde a discutat despre masurile fiscale propuse de Guvernul Ciolacu. „La ceea ce asistam in aceste zile este doar o mascarada, o ticaloșie”, spune Cițu, care avertizeaza ca masurile fiscale pentru care Guvernul iși va asuma…

- Consiliul Economic si Social (CES) a emis un aviz nefavorabil la proiectul de lege privind masurile fiscal bugetare pe care Guvernul condus de Marcel Ciolacu isi va asuma raspunderea in Parlament, a scris news.ro.Noile taxe și impozite, masuri pe care Executivul le va aproba in ședința programata luni,…

- Guvernul va discuta miercuri, in prima lectura, proiectul de lege cu noile creșteri de taxe și impozite pe care iși va asuma raspunderea in Parlament. „Nu putem lasa o țara sa se duca in prapastie pentru ca trebuie sa fim predictibili. Avem o situație excepționala și trebuia sa luam niște masuri excepționale”,…

- De frica faptului ca ar fi putut ca masurile fiscale sa pice in Parlament, Marcel Ciolacu i-a contactat pe foștii parteneri de guvernare UDMR pentru a le cere sprijin. Se pare ca acordul a picat, iar acum premierul cauta o cale mai scurta și mai ușoara sa aplice masurile fiscale, respectiv o Ordonanța…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, ii cere premierului Marcel Ciolacu sa modifice proiectul privind masurile fiscale, pentru care intentioneaza sa asume raspunderea guvernamentala in Parlament. „Noi am spus ca, in primul rand, noi trebuie sa tinem cont de principiul autonomiei locale. Nu poti sa intervii…

- Guvernul si-a propus sa definitiveze Legea privind reducerea cheltuielilor bugetare si combaterea evaziunii fiscale pentru care premierul Marcel Ciolacu isi va asuma raspunderea in Parlament. De asemenea, vor fi finalizate si Ordonantele de Urgenta care vor sustine aplicarea acestui act normativ. Documentele…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, este și el prezent la aceasta intalnire și le ofera mai multe detalii liberalilor despre masurile care ar urma sa fie luate.Ieri, in ședința similara de la PSD, Marcel Ciolacu nu a prezentat prea multe informații despre masurile fiscale care ar urma sa fie luate,…