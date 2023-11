Bine de știut pentru o imunitate de fier: care este cea mai bună băutură și cine trebuie să o evite Bine de știut pentru o imunitate de fier: care este cea mai buna bautura și cine trebuie sa o eviteCeaiul de catina este considerat unul dintre cei mai puternici biostimulatori ai imunitații. Sursa importanta de minerale esențiale: potasiu, fier, zinc și magneziu, catina susține funcționarea corecta a principalelor sisteme și organe. Cu numeroase beneficii pentru sanatate, catina, „ginsengul romanesc”, iși merita pe deplin titlul de cel mai bun antioxidant al organismului. Ceaiul de catina se prepara astfel Ceaiul dese prepara astfel La o ceașca de 250 ml cu apa fierbinte adaugați o lingurița de fructe de catina… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

