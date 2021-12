BINE DE ȘTIUT – Firmele de curierat, în vizorul inspectorilor de muncă în 2022 Inspecția Muncii are in plan sa verifice firmele de curierat anul care vine pe partea de securitrate și snanatate in munca, dar și pentru depistarea celor folosesc munca la negru in anul care urmeaza. Cu precizarea ca se vor verifica firmele de curierat marfuri en-gros și en detail, unde avem destule accidente de munca. „Transportul de marfa este unul dintre sectoarele de activitate in care se produc un numar semnificativ de accidente de munca (locul 3 și 4 din ultimii ani) avand deseori o gravitate mare, ajungand pana la deces. O pondere mare in numarul accidentatilor in munca, o au lucratorii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

