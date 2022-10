Bine ați venit în noua și înfricoșătoarea lume inflaționistă Sa recunoaștem: au trecut zilele stimulentelor monetare fara inflație pe care globalizarea le-a facilitat. Noul context va avea tot felul de consecințe nedorite pentru prețurile activelor in general și randamentele obligațiunilor in special. Orice prabușire viitoare a pieței de acțiuni nu va fi indepartata la fel de ușor de bancile centrale. Bancherii, cel puțin in […] The post Bine ați venit in noua și infricoșatoarea lume inflaționista first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

