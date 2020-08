Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in ultima perioada a postat mai multe imagini pe rețelele de socializare in care pare sa fie extrem de slaba, Diana Munteanu s-a saturat de comentariile rautacioase ale internauților și a decis sa le raspunda. Comentariul unei femei care a acuzat-o ca sufera de anorexie a suparat-o atat de…

- Connect-R a simțit nevoia unei schimbari și a apelat la una de look. Artistul a renunțat la parul sau negru in favoarea unei nuanțe msai deschise. Mai exact, acesta s-a vopsit blond platinat. Connect-R, sau Relu, cum ii spun prietenii, a postat fotografiile cu noua sa imagine pe rețelele de socializare.…

- Elena Gheorghe a decis sa iși faca o schimbare radicala de look. Artista a renunțat la parul roșcat care a consacrat-o in favoarea unei nuanțe de blond. „I love my new look (n.r. Imi iubesc noul look)”, a scris vedeta in dreptul fotografiei in care apare blonda. Dupa ce a postat imaginile cu noul sau…

- Are doar 8 ani, insa deja a inceput sa iși faca schimbari de look. Fiica Elei Craciun, Alesia, s-a vopsit mov și s-a filmat in timp ce facea acest lucru. Filmarea a postat-o apoi pe canalul ei de Youtube, precum și pe Instagram. Alesia și-a aplicat o spuma speciala care nu conține amoniac și oxidanți,…

- Demi Lovato a avut o perioada dificila dupa ce a fost la un pas de moarte din cauza unei supradoze de droguri, insa acum pare sa-și fi gasit liniștea și fericirea. Iar cel care a ajutat-o sa ajunga aici este un tanar actor, celebru pentru rolul sau, Fenmore Baldwin, din serialul „Tanar și Neliniștit”.…

- Elena Ionescu, in varsta de 32 de ani, a caștigat emisiunea- concurs Survivor Romania, precum și suma de 250.000 de lei. Fosta solista a trupei Mandinga a dezvaluit ce intenționeaza sa faca cu acești bani. „De acolo, din Dominicana, nu realizam cum ma vad oamenii de acasa. De multe ori aveam impresia…

- George Burcea ar putea fi trimis in judecata saptamana aceasta dupa ce, la inceputul acestui an a fost prins la volan dupa ce a consumat substanțe interzise. Actorul a fost prins de polițiști la in luna februarie dupa ce consumase cocaina. De asemenea, el a ramas fara permis, iar acum, potrivit Antena…