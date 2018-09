Stiri pe aceeasi tema

- La nicio finala feminina disputata la US Open jocul propriu-zis n-a fost eclipsat de alte evenimente colaterale. Insa, sambata noaptea, Serena Williams s-a razboit cu arbitrul de scaun Carlos Ramos și a dat naștere unui spectacol jenant.

- Noul castigator al US Open, sarbul Novak Djokovic, il considera vinovat pe arbitrul Carlos Ramos pentru ca a impins-o pe Serena Williams la limita prin deciziile sale din finala feminina a Grand Slam-ului american. "Poate ca arbitrul nu ar fi trebuit sa o impinga pe Serena la limita, mai ales intr-o…

- Fosta numarul unu mondial, Serena Williams, a fost amendata de catre Asociația SUA pentru Tenis dupa ce l-a numit pe arbitrul Carlos Ramos un ,,mincinos" și ,,hoț", informeaza news.sky.com .

- Serena Williams (26 WTA) a fost amendata cu 17.000 de dolari pentru cele trei incalcari ale regulamentului din timpul finalei pierdute la US Open cu Naomi Osaka (19 WTA), scor 2-6, 4-6. CONTEXT: Serena Williams (36 de ani, 26 WTA) și-a pierdut cumpatul in timpul finalei pierdute la US Open in fața lui…

- Serena Williams (36 de ani, 26 WTA) a fost invinsa in finala turneului de Mare Șlem de la US Open de japoneza Naomi Osaka (20 de ani, 19 WTA), 2-6, 4-6, dupa un meci marcat de discuțiile aprinse dintre americanca și arbitrul de scaun Carlos Ramos din setul secund. Arbitrul care a luat masuri impotriva…