Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi fotbaliști tricolori au stat drepți duminica seara, inaintea amicalului Naționalei cu Anglia, refuzand mesajul Black Lives Matter. Nedelcearu a scris apoi pe Instagram ca i se pare o ipocrizie: „Din punctul meu de vedere, este mai degraba ipocrit sa credem ca ne indeplinim datoria impotriva…

- Andreea Banica a suferit astazi o operație la nas, mai exact o deviație de sept. Cantareața le-a spus fanilor de pe Instagram cum se simte dupa intervenția din care a ieșit in urma cu puțin timp.

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din Romania. Cei doi au impreuna milioane de fani. Nu doar ei sunt vedetele familiei, ci și David și Eva, copiii lor. Cantareața și prezentatorul de la Pro TV au transmis mesaje de sarbatoare fanilor lor prin intermediul rețelelor…

- Amna a descoperit in urma cu noua zile ca este infectata cu coronavirus. Cantareața a dezvaluit acum cum se simte, ce simptome are pe perioada bolii. Artista in varsta de 36 de ani a ajuns pe mane medicilor in urma cu cateva zile. Sa infectat cu coronavirus și a avut nevoie de ajutor specializat. Cantareața…

- Mariah Carey, 52 de ani, și-a facut prima doza de vaccin anti-COVID-19. Cantareața a marcat momentul postand pe contul ei de Instagram o filmare din clipa vaccinarii. Evident, Mariah a recunoscut ca se teme de seringi și ace și a facut vocalize pentru a scapa de stresul ințepaturii. La final a spus…

- Baschetalistul Kevin Durant, star al echipei Brooklyn Nets, a fost amendat cu 50.000 de dolari. NBA a luat aceasta decizie, dupa ce Durant i-a adresat insulte cu caracter homofob actorului si cronicarului sportiv Michael Rapaport, potrivit news.ro. Citește și: EXCLUSIV Fostul ministru Pintea…

- Cantareata pop americana Lady Gaga va lansa o colectie limitata de sticle de sampanie in cadrul unei colaborari cu brandul Dom Perignon, informeaza contactmusic.com. Artista americana, in varsta de 35 de ani, a anuntat aceasta colaborare cu renumitul producator de sampanie, miercuri, prin…

- Cantareata pop americana Lady Gaga va lansa o colectie limitata de sticle de sampanie in cadrul unei colaborari cu brandul Dom Perignon, informeaza contactmusic.com. Artista americana, in varsta de 35 de ani, a anuntat aceasta colaborare cu renumitul producator de sampanie, miercuri, prin…