- O femeie a fost ranita, marți dupa amiaza, in timp ce mergea pe strada, de un nuc masiv smuls din radacina de vantul puternic.Femeia a avut noroc ca pomul a cazut pe cladirea unui punct energetic, iar ea a fost lovita doar de crengi și a scapat cu cateva zgarieturi pe fața. "Am auzit o paraitura, dar…

- Tragedie intr-o comuna gorjeana. O femeie a fost gasita moarta pe un camp, cu nenumarate mușcaturi pe corp. Autoritațile cred ca femeia a fost atacata de caini. Va avertizam ca urmeaza imagini și informații cu puternic impact emoțional!

- Toata lumea e afectata in aceasta perioada, iar artistii nu fac exceptie. In plina pandemie, Lady Gaga, Chris Martin, Elton John si Maluma se pregatesc pentru un turneu muzical de acasa, alaturi alte nume mari din lumea muzicala. Billie Eilish, J Balvin, Lizzo, Andrea Bocelli si multi altii li se vor…

- „Nu am mai avut parte de atata timp liber cam de la varsta de 12 ani” declara Billie. Intr-un interviu recent, cantareața a dezvaluit ca de fapt se bucura de singuratate si de faptul ca este deconectata de toata lumea. Experiența in carantina a lui Billie Eilish este un pic diferita de a altor celebritați...…

- Billie Eilish, Elton John si Backstreet Boys s-au numarat printre artistii care au sustinut duminica recitaluri din propriile locuinte in cadrul unui spectacol caritabil organizat in beneficiul celor care se afla in linia intai in lupta impotriva noului coronavirus.. Spectacolul ”IHeart Living Room…

- O femeie din București a mers la Poliție și și-a reclamat fiica și pe iubitul acesteia, intorși din Franța, ca nu respecta izolarea la domiciliu. Procurorii au deschis dosar penal pe numele celor doi. Potrivit unui comunicat al Parchetului Judecatoriei Sectorului 2, o femeie a mers, joi, la Secția 7…

- Numarul cazurilor de coronavirus se inmulțesc pe teritoriul Romaniei. Conform Ministerul Sanatatii din Romania, situația, in acest moment, arata cam așa: Caz 46 Femeie, 63 de ani, contact cu femeia de 35 de ani care a calatorit in Israel și care s-a intors in Romania in data de 29 februarie. Caz 47…