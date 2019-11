Billie Eilish a fost desemnata femeia anului 2019 de catre Billboard . Tanara artista, care urmeaza sa implineasca 18 ani pe data de 18 decembrie, a avut un an plin de succesuri. „Billie a provocat o revoluție in aceasta industrie prin muzica și vizibilitatea sa in mediul online, reușind sa influențeze in profunzime psiritul acestei generații și avand un impact masiv asupra culturii globale. Abilitatea ei de a vorbi reprezentanților generației Z, de a-i face pe adolescenți și pe tinerii adulți sa se simta acceptați in societatea actuala, i-a permis lui Eilish sa creasca in topuri și sa vorbeasca…