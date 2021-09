Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, Orange Romania ofera clienților o experiența semnificativ imbunatațita in call center cu ajutorul Djia, noul asistent virtual capabil sa ofere suport vocal in limba romana clienților Orange. Prin intermediul acestuia, clienții vor putea afla informații despre factura lor, resursele…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a transmis un raspuns social democraților suceveni care au acuzat faptul ca in momentul de fața șantierele din județ sunt blocate. Gheorghe Flutur a spus ca a observat ca de luni dimineața, PSD iși face incalzirea cu el, așa cum o face de…

- Paris Hilton a trecut la cratița și ii place ce face. Diva de 40 de ani care are o avere de peste 100 de milioane de dolari le da lecții de gatit in rochie de seara gospodinelor intr-o noua emisiune difuzata pe Netflix, noteaza click.ro. Paris Hilton s-a apucat de gatit și o face in […] The post Ca…

- Billie Eilish a inceput sa doboare recorduri cu discul ‘Happier Than Ever’ inainte ca acesta sa fie lansat, noteaza contactmusic.com. Astfel, noul album are cele mai multe precomenzi din istoria Apple Music, cu 1,028,000 de fani nerabdatori sa asculte primii noul LP. Intr-un interviu cu Zane Lowe, la…

- Chiar nu imbatraneste! Jennifer Aniston e practic neschimbata de cand facea furori in serialul ”Prietenii tai”, intre 1994-2004, pana azi. Ea a dezvaluit cum se mentine. Jennifer Aniston (52 de ani) a dezvaluit ca pulberile de colagen si apa o ajuta sa opreasca timpul in loc. Toata lumea se intreaba…

- Inotatoarea Tatiana Salcuțan așteapta cu nerabdare sa concureze la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Toata viața a visat sa-și reprezinte țara la o asemenea competiție, iar in aceasta vara va avea șansa sa-și masoare puterile cu vedetele acestui sport.

- Cu dor de soțul ei, cu o mare putere launtrica și cu eleganța cu care ne-a obișnuit. Așa am intalnit-o pe Paula Iorga zilele trecute, la inaugurarea unei clinici de estetica, la Constanța. Arata foarte bine, dar sufletul nu ii este vindecat. Click! ne spune cum arata viața ei fara Leo Iorga, regretatul…