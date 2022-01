“Billie” de Anna Gavalda Romanul este un manual de supravietuire prin iubire. Plin de sensibilitate, simpatic, prietenos, Billie este o revelatie, un roman incredibil de delicat, cel mai bun de pana acum al Annei Gavalda. Billie si Franck zac pe fundul unei prapastii, intr-o vagauna din Muntii Cevennes, iar Franck si-a pierdut cunostinta. Ca sa-si salveze cel mai bun prieten, alaturi de care a trecut prin lungul sir de peripetii ce a fost viata lor de pina atunci, Billie face singurul lucru care-i trece prin cap: ii tine stelutei lui norocoase o pledoarie insufletita, dezarmant de sincera si adesea ireverentioasa in… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bazandu-se pe o experienta de zeci de ani in analiza si interpretarea unor fotografii, autorul emite ipoteza ca fiinte venite din alte sisteme planetare ale galaxiei noastre viziteaza Terra. Un fenomen tulburator a luat amploare la nivel mondial in ultimii ani: fotografi amatori au surprins in mod repetat…

- Speranța de viața a scazut in Romania cu 1.4 ani din cauza Covid-19: Numarul deceselor ar putea fi substanțial mai mare Speranța de viața a scazut in Romania cu 1.4 ani din cauza Covid-19: Numarul deceselor ar putea fi substanțial mai mare Din cauza pandemiei de coronavirus, speranța de viața in Romania…

- Barbatul avea o tumora ce risca sa-l lase paralizat Constantin Comora, din Timisoara, a venit sa se opereze la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi pentru a elimina o tumora care ii provocase o paralizie pe partea dreapta a corpului si dificultati de vorbire. Acesta a spus ca, in urma primelor investigatii…

- Asa cum de ani buni ne-am invatat cu notiunea de medic de familie, in viitorul apropiat, poate incepand chiar de anul viitor, ne vom putea familiariza cu sintagma farmacist de familie. Acest lucru va fi posibil prin extinderea serviciilor actuale oferite de catre farmacisti. „Sa stiti ca in Europa,…

- Cațiva macaragii romani din Germania au vrut sa marcheze Ziua Naționala arborand steagul Romaniei la cabina lor, ridicata la 100 de metri. Le e dor de casa, dar de la departare vad mai bine imaginea de ansamblu: nu cred ca Romania le va putea oferi prea curand condițiile de munca cu care s-au obișnuit…

- Cum modifica lupta anti-COVID medicamentele aparute pe piata? In primul rand, un avertisment clar: „Sa fie luate din farmacii, dar obligatoriu pe reteta, altfel e periculos". Doua companii au anuntat in ultima perioada depasirea unei noi bariere in lupta impotriva COVID-19. Dupa ce, la nivel mondial,…

- Strainul este un roman despre cum sa nu simti nimic, sa fii pustiu pe dinauntru si totusi sa existi. A fost inclus in ,,Ciclul absurdului", o trilogie formata din eseul ,,Mitul lui Sisif" si piesa de teatru ,,Caligula". Strainul este primul roman al lui Albert Camus. Romanul a fost adaptat pentru marele…

- In perioada 21-22 octombrie 2021, comunitatea academica a Universitații de Stiintele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iasi organizeaza Congresul Științific Internațional „Life sciences today for tomorow”. „ȘTIINȚE DE VIAȚA, ASTAZI PENTRU MAINE” este un eveniment internațional de știința și educație care…