Stiri pe aceeasi tema

- Adam Schlesinger, fondator al trupei power-pop Fountains of Wayne si compozitor premiat cu Emmy si Grammy, nominalizat la Oscar si Tony, a murit miercuri la varsta de 52 de ani din cauza Covid-19.

- Melinte a fost jucatorul celor de la Dinamo pana in luna martie a anului 2018. De asemenea, Antonio a imbracat și tricoul reprezentativei Romaniei la echipele de tineret U17, iar mai apoi U20. "Dumnezeu sa te odihneasca in pace, Antonio Melinte! Condoleanțe familiei indurerate!", a fost mesajul…

- Miliardarul Jason Davis a murit in urma unei supradoze supradoze in locuința sa din Los Angeles. Cunoscut ca fiind miliardarul moștenitor al petrolului și poreclit „Ursul Gummi” datorita rolurilor de animație pe care le juca in filme, a fost gasit mort in casa sa din Los Angeles in weekendul trecut.…

- Marea si surprinzatoarea castigatoare a celei de-a 62-a editii a premiilor Grammy este adolescenta californiana Billie Eilish, care la doar 18 ani a reusit sa castige, duminica seara, la Los Angeles si premiul la categoria inregistrarea anului cu piesa "Bad Guy", depasindu-l pe rapper-ul Lil Nas X,…

- Adolescenta Billie Eilish a castigat unul dintre cele mai importante premii ale galei Grammy 2020, cel pentru piesa anului cu melodia "Bad Guy", in cadrul evenimentului desfasurat duminica seara la Los Angeles, transmite Reuters. Billie Eilish, 18 ani, a castigat si la categoria album…

- Lumea sportului a fost zguduita duminica seara de vestea morții fostului baschetbalist Kobe Bryant. Acesta a murit la 41 de ani, in urma unui accident de elicopter petrecut in Los Angeles. Presa de pe intreg mapamondul a ramas șocata de vestea decesului unuia dintre cei mai mari baschetbaliști din…

- Duo-ul rap Run-DMC va canta impreuna cu trupa rock Aerosmith la gala Grammy, care va avea loc pe 26 ianuarie la Los Angeles, scrie Variety, potrivit news.ro.Este asteptat ca grupul sa prezinte un medley, iar Run-DMC sa i se alature pentru piesa „Walk This Way”. Inclusa pe albumul „Toys…

- Harry era cunoscut pentru rolurile interpretate in seriale precum "American Horror Story" si "The OA". Mama actorului a impartasit vestea trista pe retelele de socializare, aducandu-i si un mic omagiu, a publicat cateva fotografii cu fiul ei. Harry Hains apare in diferite ipostaze ale vietii…