- O varianta noua a coronavirusului identificata in Africa de Sud poate evita anticorpii care o ataca prin intermediul tratamentelor care folosesc plasma de la pacienti recuperati dupa Covid-19 si ar putea reduce eficacitatea vaccinurilor actuale, au declarat, miercuri, cercetatori citati de Reuters,…

- Despre durata imunizarii vaccinurilor de la Pfizer, Moderna și AstraZeneca, Alexandru Rafila confirma ca este vorba de „probabil doi ani (pentru Moderna, Pfizer - n.red.)”, avand in vedere ca cele doua vaccinuri sunt similare.„La inceput se vorbea de 8-9 luni, pentru ca durata studiului clinic a fost…

- Centrul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a explicat care sunt diferențele dintre vaccinurile BioNTech Pfizer și Moderna. Potrivit CNCAV, cele doua variante de vaccin disponibile in Uniunea Europeana sunt foarte asemanatoare. Reprezentanții Centrului…

- In Israel se vaccineaza masiv. Planul autoritaților este ca in urmatoarele doua-trei luni sa primeasca primele doze toți cetațenii. ”Secretul vaccinarii e ca avem, in primul rand, vaccinul in Israel si avem o cantitate foarte mare de vaccin in Israel, deocamdata de la Pfizer si in faza urmatoare vom…

- Vaccinurile anti-COVID, produse de Pfizer si Moderna, sunt facute pe baza tehnologiei ARN. Cercetatorul de la Oxford, Stefan Dascalu, spune ca aceasta tehnica este sigura și eficienta. „Revolutionar este mai mult in sensul ca in sfarsit am adoptat aceasta tehnica si am demonstrat in totalitate ca este…

- Conducatorul programului Operation Warp Speed destinat vaccinurilor pentru Covid-19, al administratiei Trump, dr. Moncef Slaoui, a declarat marti ca vaccinurile dezvoltate de Pfizer si Moderna sunt sigure si ca numai 10%-15% dintre voluntari au raportat efecte secundare ”vizibile semnificativ”, transmite…

- SARS-CoV-2 Pe 9 noiembrie ac compania farmaceutica Pfizer a anunțat rezultatele preliminare ale studiului clinic (faza III), aratand ca eficiența vaccinului anti-COVID-19 este de 90%. Ulterior, pe 18 noiembrie, publicand rezultatele finale, au revizuit eficiența la 95%. Pe 16 noiembrie compania Moderna…

- UE ar putea da unda verde comercializarii vaccinurilor dezvoltate de Moderna si Pfizer / BioNTech la mijlocul lunii decembrie, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dupa un summit unde cele 27 tari au discutat despre o coordonare a masurile de combatere a pandemiei.…