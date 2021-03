Stiri pe aceeasi tema

- Doua manifestatii de protest au avut loc sambata dupa-amiaza in Bucuresti, la Piata Victoriei si Piata Universitatii, oamenii exprimandu-si nemultumirea fata de masurile de restrictie introduse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Proteste au avut loc și la Cluj Napoca, cu participarea…

- ​De la începutul anului se vorbește tot mai mult despre o rețea sociala noua și speciala, una care a devenit celebra fiindca nu este pentru toți, nu se bazeaza pe poze sau text și a atras și oameni extrem de cunoscuți care au dat interviuri. Clubhouse este despre conversații audio în camere…

- ”Este important de spus ca ceea ce a facut Elon cu Tesla este una dintre cele mai mari contributii facute vreodata in legatura cu schimbarile climatice. Stiti, nu este o idee buna ca Elon sa fie subestimat”, a declarat Gates pentru podcastul ”Sway” al Karei Swisher, adaugabd insa ca el nu este o persoana…

- In urmatorii cinci ani, Bill Gates iși propune sa investeasca 2 miliarde de dolari pentru prevenirea schimbarilor climatice. Miliardarul intenționeaza sa investeasca acești bani in diverse proiecte si start-up-uri. Conform Agerpres , fondatorul Microsoft lanseaza un apel și solicita creșterea investitiilor…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a acuzat deschis guvernul de incompetenta in fata amplificarii problemelor economice in aceasta tara comunista izolata, potrivit vineri presei de stat, citata de DPA. "Cabinetul nu a reusit sa joace un rol principal in trasarea planurilor in domenii economice cheie",…

- „Așa nu se mai poate”, a declarat premierul Florin Cițu, miercuri, dupa ședința de Guvern. „Vorbim de cheltuieli care nu pot fi sustinute de aceasta economie, cheltuieli care au fost crescute din pix in ultimii patru ani de zile”, a explicat primi-ministrul. Guvernul a discutat prima forma a unei Ordonanțe…

- Calin Popescu Tariceanu respinge acuzatiile DNA, conform carora ar fi luat mita in valoare de 800.000 de dolari cand ocupa functia de prim-ministru. El spune ca nu s-au facut plati catre firma Microsoft cat timp el a condus Guvernul si, in consecinta, nu a primit „niciun ban”.