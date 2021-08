Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu un an, Bill Gates renunța la poziția sa din board-ul Microsoft, una care inca ii permitea sa aiba in mod oficial un cuvant de spus in privința viitorului companiei. El a declarat la momentul respectiv ca este timpul sa se retraga, ca sa se poata concentra pe nenumaratele fundații caritabile…

- Melinda Gates incepuse sa se intalneasca cu avocati specializati in divorturi inca din 2019 in vederea separarii de sotul ei, Bill Gates, a informat duminica The Wall Street Journal, citand surse si documente, relateaza dpa. Cuplul si-a anuntat despartirea saptamana trecuta dupa 27 de ani de casatorie,…

- Fundatia Bill si Melinda Gates, una dintre cele mai puternice si influente in domeniul sanatatii publice mondiale, a cheltuit peste 50 de miliarde de dolari (42 de miliarde de euro) in acest domeniu in ultimii 20 de ani. Cuplul anunta intr-o cerere comuna de divort ca a ajuns la un acord asupra imparairii…