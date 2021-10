Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Gates, 25 de ani, s-a maritat, sambata, la New York, cu egipteanul Nayel Nassar, de 30 de ani. La eveniment au fost prezenti atat Melinda Gates, 57 de ani, cat si miliardarul Microsoft, Bill Gates, 65 de ani. Nunta a costat peste 2 milioane de dolari.

- Cei doi și-au rostit juramintele de credința intr-o ceremonie de nunta musulmana, care s-a desfașurat la proprietatea din North Salem, New York, a familiei Gates, potrivit Daily Mail. Ceremonia privata s-a desfașurat inaintea nunții care a avut loc simbata, și la care au participat peste 300 de invitați.…

- Jennifer Gates este cea mai mare dintre cei trei copii ai lui Bill Gates și Melinda French Gates. Tanara a devenit o femeie casatorita, incepand de sambata. Studenta la medicina, de 25 de ani, și-a schimbat juramintele cu Nayel Nassar in acest weekend. Nassar a reprezentat Egiptul la Jocurile Olimpice…

- Fiica cea mare a lui Bill Gates se casatorește. Jennifer Gates iși dorește o nunta cu mare fast și costurile evenimentului se ridica la cel puțin 2 milioane de dolari. Jennifer Gates se casatorește Se pare ca nunta va avea loc la ferma sa de cai din Westchester, la aproximativ 80 de kilometri de Manhattan.…

- Bat clopote de nunta in lumea buna de peste hotare. Fiica cea mare a lui Bill Gates se casatorește peste doar doua zile cu alesul inimii sale. Evenimentul anului va avea loc intr-o locație exclusivista, proprietate primita cadou de viitoarea miresica.

- Microsoft a anunțat joi ca va amâna pe termen nedefinit redeschiderea sediului sau din Redmond, Washington, și a celorlalte birouri ale sale din Statele Unite din cauza raspândirii coronavirusului în aceasta țara, relateaza CNBC.Compania fondata de Bill Gates nu a oferit un…

- Petrecere mare in familia fostului actor, Radu Beligan! Fiica lui, Lamia Beligan s-a casatorit in secret, pentru a doua oara. Actrița traiește o poveste de dragoste cu Alexandru Turcu, in urma relației de trei ani. Iata primele imagini de la nunta proaspeților casatoriți!