Bill Gates se teme de anul 2022. Cu ce se va confrunta omenirea O problema anume ar putea incetini sau deraia o mare parte din acest progres, spune el. Este vorba despre neincrederea oamenilor in guverne. Instituțiile publice, a menționat Gates, ar trebui sa fie actori majori in lupte precum abordarea schimbarilor climatice sau prevenirea unor viitoare pandemii. Dar acestea nu pot face prea multe daca oamenii le resping indrumarile.O astfel de neincredere a devenit deosebit de evidenta de cand a lovit pandemia: dezinformarile cu privire la COVID s-au raspandit in intreaga lume, impiedicand ratele de vaccinare si in cele din urma amanand sfarșitul pandemiei.Insa… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- In postarea de pe blogul sau de sfarsit de an publicata recent de Bill Gates, intitulata „Motive de optimism dupa un an dificil”, acesta a facut mai multe prognoze, de la pandemia de Covid care se poate termina, pana la evolutia metaversului in viitor, potrivit CNBC, arata Mediafax. O problema…

