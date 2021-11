Stiri pe aceeasi tema

- Este al doilea an in care vom avea cu toții sarbatori in pandemie, in care nu vom simți spiritul Craciunului așa cum o faceam candva, iar acest lucru a fost anunțat și de un expert german. Șeful agenției germane de control al bolilor a avertizat ca țara va avea un „Craciun cu adevarat ingrozitor”, daca…

- Bill Gates spune ca decesele din cauza Covid-19 ar putea scadea la nivelul gripei pana la jumatatea anului 2022. Ratele de decese și infecțari cu Covid-19 ar putea scadea sub nivelul gripei sezoniere pana la jumatatea anului viitor, presupunand ca noi variante periculoase nu vor aparea intre timp, a…

- Bill Gates anticipeaza sfarsitul pandemiei: Decesele si infectiie cu COVID-19 ar putea scadea sub nivelul gripei sezoniere. Cu ajutorul imunitatii naturale si cea data de vaccin si tratamentele orale emergente, „rata mortalitatii si rata infectarii ar trebui sa scada masiv”, a declarat fondatorul…

- Fondatorul Microsoft, miliardarul Bill Gates, este de parere ca numarul infectarilor și cel al deceselor de COVID vor scadea „dramatic” in 2022, pe masura ce tot mai multe persoane se vaccineaza și apar noi tratamente impotriva bolii. El a declarat marți, intr-un interviu pentru Bloomberg , ca ratele…

- Vaccinurile impotriva covid-19 nu ar trebui administrate tuturor copiilor, ci doar anumitor categorii, a anuntat miercuri Academia franceza de Medicina, potrivit AFP. „Academia Nationala de Medicina recomanda largirea imunizarii impotriva covid-19 cu vaccinul (Pfizer-BioNTech) a copiilor cu risc de…

- Cum s-ar putea sfarși pandemia de COVID-19: Infecția va arata și se va simți precum gripa sezoniera Cum s-ar putea sfarși pandemia de COVID-19: Infecția va arata și se va simți precum gripa sezoniera Eliminarea completa a virusului care cauzeaza COVID-19 ar fi foarte puțin probabila, insa va veni și…

- Bill Gates anunța o pandemie mult mai grava decat COVID 19. Recunoaște ca vaccinurile nu blocheaza transmiterea virusului. Bill Gates susține ca este nevoie de un efort global de cercetare in valoare de zeci de miliarde de dolari pentru a putea fi pregatiți pentru urmatoarea pandemie, care ar putea…

- Pandemia de COVID a devenit, oficial, cea mai mortala pandemie din istoria recenta a Statelor Unite, conform datelor Universitații Johns Hopkins citate de CNBC . Numarul deceselor cauzate de Covid-19 in SUA a depașit 675.000, luni, și continua sa creasca cu o medie de 1.900 pe zi. Prin comparație,…