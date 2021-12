Bill Gates: Omicron se răspândește mai repede decât orice virus din istorie Bill Gates spune, intr-o serie de mesaje pe Twitter ca intenționeaza sa iși anuleze majoritatea planurilor de vacanța și a avertizat ca “s-ar putea sa intram in cea mai grava parte a pandemiei”, potrivit CNN. Afirmand ca varianta Omicron se raspandește mai repede decat orice alt virus din istorie, miliardarul și cofondatorul Microsoft a spus ca marea necunoscuta ramane cat de rau te poate imbolnavi varianta Omicron. “Trebuie sa o luam in serios pana cand vom ști mai multe despre ea. Chiar daca este doar pe jumatate la fel de severa ca Delta, va fi cea mai grava creștere pe care am vazut-o pana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul anului viitor, oficialii din domeniul sanatatii intentioneaza sa inceapa discutii serioase despre cum ar putea arata sfarsitul pandemiei si cum vom sti cand vom ajunge la acel punct. Statele Unite ale Americii au trecut prin multe valuri de Covid-19 de-a lungul pandemiei, iar acum exista…

- Analiza cazurilor din Marea Britanie, in legatura cu Omicron, a aratat ca vaccinurile au fost mai puțin eficiente in oprirea noii variante.Dar, surprinzator, spun specialiștii, un al treilea rapel cu doza booster previne in proporție de 75% ca cei vaccinați sa contracteze noua tulpina. Expertii Agenției…

- Oamenii probabil vor trebui sa fie vaccinați anual impotriva Covid pentru mulți ani care vor veni, a spus șeful Pfizer pentru BBC . Doctorul Albert Bourla a declarat ca se gandește ca va fi nevoie de vaccinarea anti-Covid anuala pentru a menține „un nivel foarte inalt de protecție”. Marea Britanie…

- Bill Gates anticipeaza sfarsitul pandemiei: Decesele si infectiie cu COVID-19 ar putea scadea sub nivelul gripei sezoniere. Cu ajutorul imunitatii naturale si cea data de vaccin si tratamentele orale emergente, „rata mortalitatii si rata infectarii ar trebui sa scada masiv”, a declarat fondatorul…

- Oamenii de știința au anunțat ca pandemia de Covid-19 s-ar putea termina in 2022. Pe de alta parte, cazurile de infectare cu coronavirus au explodat in mai multe țari europene. Experții au analizat momentul cand Covid-19 va face tranziția de la pandemie la epidemie. Potrivit oamenilor de știința, coronavirusul…

- Numarul global al deceselor asociate COVID-19 a depasit luni 5 milioane de morti, SUA, Brazilia si India fiind tarile cele mai afectate, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza EFE. Statele Unite sunt tara cu cel mai mare numar de decese, cu peste 745.800…

- Subvarianta AY.4.2 ar putea fi cu circa 10% mai contagioasa decat varianta Delta (in prezent dominanta) si in final ar putea sa o inlocuiasca, dar probabil acest proces se va desfasura lent, afirma cercetatorul rus Kamil Khafizov. ''Vaccinurile sunt suficient de eficace impotriva acestei versiuni a…

- Un om al strazii a fost filmat in timp ce i-a dat replica unui antivaccinist chiar pe bulevardul Hollywood din Los Angeles. Imaginile au devenit virale pe Twitter. Un mic grup de manifestanți anti-vaccin a fost filmat la un marș prin Los Angeles, cu pancarte și steaguri americane. „Ii vedeți pe toți…