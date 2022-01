Constanta. Ceremonie de investire in functia de subprefect a Marilenei Dragnea

Marilena Dragnea a fost numita in functia de subprefect al judetului Constanta.Joi dimineata, 13 ianuarie, are loc investirea la sediul Insitutiei Prefectului ndash; Judetul Constanta, in format online.De meserie jurist, Marilena Dragnea este consilier… [citeste mai departe]