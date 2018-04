Bill Gates spune ca giganții IT au eșuat in incercarea lor de a anticipa un scandal așa cum este cel in care a fost implicat Facebook. Cofondatorul Microsoft mai spune ca multe invenții ar putea fi imbunatațile pentru a avea, astfel, cat mai puține dezavantaje.

„Masinile ajung sa omoare oameni, electricitatea sa electrocuteze oamenii. Aproape nimic din ceea ce am inventat nu este suta la suta benefic. Si, ok, (trebuie, n.r.) sa vezi cum faci fata problemelor de securitate, de brevete. Stiti, vedem cum toata aceasta tehnologie devine atat de putenica, un instrument cheie pentru…